Tokio registra una racha histórica de días lluviosos

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Tokio, 29 de septiembre (Jiji Press)—En el centro de Tokio se observaron precipitaciones durante 34 días consecutivos hasta el martes, lo que supone la racha de días de lluvia más larga desde que comenzaron los registros en 1886, según la Agencia Meteorológica de Japón.

El punto de observación de la agencia para Tokio, situado en el parque Kitanomaru, en el distrito de Chiyoda de la capital japonesa, registró precipitaciones todos los días desde el 27 de agosto. El periodo de lluvias superó el récord anterior de 33 días, registrado del 27 de junio al 29 de julio de 2019.

Los días con precipitaciones inferiores a 0,5 milímetros se incluyen en este tipo de rachas, y se contabilizaron 10 jornadas de estas características durante dicho periodo de 34 días.

La precipitación diaria más elevada durante este periodo fue de 156,0 milímetros el 21 de septiembre, cuando el tifón Dujuan, el vigesimoquinto de este año, se aproximó al país.

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