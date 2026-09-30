El número de extranjeros con el estatus de “Habilidades Específicas” en Japón alcanza un máximo histórico

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Tokio, 29 septiembre (Jiji Press)—El número de extranjeros con el visado de Habilidades Específicas (tokutei ginō) en Japón alcanzó un récord de 444.256 a finales de junio, lo que supone un aumento del 13,8 % respecto a finales de 2025, según informó el martes la Agencia de Servicios de Inmigración.

De ellos, quienes poseen el estatus de Tipo 2, destinado a trabajadores con mayor cualificación, se multiplicaron por 2,3 hasta alcanzar los 18.295.

El sistema de estatus de residencia para trabajadores con Habilidades Específicas se introdujo en 2019 para cubrir la escasez de mano de obra en el país. Los titulares del estatus de Tipo 1 pueden trabajar en Japón hasta un máximo de cinco años, mientras que el Tipo 2 permite a los extranjeros, en la práctica, trabajar de forma permanente en el país y traer a sus familias.

Según el organismo gubernamental, el número de residentes extranjeros que cambian del Tipo 1 al Tipo 2 ha ido en aumento.

Los trabajadores extranjeros con el estatus de residencia de Tipo 1 se situaron en 425.961, un 11,4 % más. Las personas procedentes de Vietnam encabezaron la lista, seguidas por las de Indonesia y Myanmar.

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