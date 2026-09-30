Juego Asiáticos: Igarashi Kanoa e Ikeda Mirai conquistan el oro en surf

Noticias

Nagoya, 29 de septiembre (Jiji Press)—Igarashi Kanoa e Ikeda Mirai se adjudicaron el martes la medalla de oro en surf en las categorías masculina y femenina, respectivamente. La disciplina debutó por primera vez como deporte oficial. Ambos obtuvieron plazas condicionales para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En la prueba femenina, Nonaka Minami se hizo con el bronce.

En los 800 metros de atletismo, Ochiai Kō conquistó la medalla de oro masculina con un nuevo récord del torneo de 1 minuto y 44,48 segundos, logrando el primer oro para Japón en esta prueba en 64 años. En la categoría femenina, Kubo Rin finalizó en cuarta posición.

En el relevo masculino de 1.600 metros, Japón (Satō, Hayashi, Imaizumi y Nakajima) se coronó campeón por primera vez en tres ediciones.

Por otra parte, en la final femenina de bádminton individual, Yamaguchi Akane cayó por 0-2 ante la número uno del mundo, An Se-young (Corea del Sur), dejando escapar el primer oro para Japón en esta prueba en 28 años. En salto, Sakai Shō, de 34 años, obtuvo el bronce en el trampolín de 3 metros masculino.

En el fútbol femenino, la selección japonesa (Nadeshiko Japan), que busca su tercer título consecutivo, derrotó por 2-0 a Corea del Sur en las semifinales. En la final del 2 de octubre se medirá contra Corea del Norte.

En ciclismo en pista, Japón (Nagasako, Ōta y Nakaishi) ocupó el segundo lugar tras caer ante China en la final masculina de velocidad por equipos. En la primera fase del voleibol masculino, dentro del Grupo A, Japón venció a Pakistán por 3-0 y avanzó a la fase de eliminación directa como líder de grupo invicto con tres victorias.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]