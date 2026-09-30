El ejército estadounidense almacenará el sistema de misiles Typhon en Okinawa

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Tokio, 30 de septiembre (Jiji Press)—Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos planean trasladar un sistema móvil de lanzamiento de misiles de alcance intermedio Typhon a su base aérea de Kadena, en la prefectura de Okinawa, a mediados de octubre como fecha más temprana para su almacenamiento en el lugar.

El Ministerio de Defensa de Japón busca la comprensión sobre esta medida, destacando que reforzará las capacidades de disuasión y respuesta de la alianza entre Japón y Estados Unidos.

Sin embargo, los gobiernos locales están pidiendo la retirada del plan en medio de una profunda preocupación por la posibilidad de que el sistema de misiles se despliegue de manera permanente en la base, que se extiende entre la ciudad de Okinawa y las localidades de Kadena y Chatan.

En una rueda de prensa celebrada el martes, el ministro de Defensa japonés, Koizumi Shinjirō, declaró que almacenar un lanzador Typhon en Kadena podría “demostrar de forma eficaz la capacidad de despliegue móvil del Ejército de EE. UU.”, y añadió que reforzar la alianza entre Japón y Estados Unidos es “esencial para proteger una vida en paz”.

El sistema Typhon del Ejército de EE. UU. puede disparar misiles de crucero Tomahawk, que cuentan con un alcance de unos 1.600 kilómetros y pueden alcanzar la China continental desde Japón.

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