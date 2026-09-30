Realizan en Japón el primer trasplante de un producto de medicina regenerativa a partir de células iPS

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Tokio, 29 de septiembre (Jiji Press)—Una empresa emergente vinculada a la Universidad de Osaka anunció el martes que ha trasplantado una lámina de células del músculo cardíaco elaboradas a partir de células madre pluripotentes inducidas (iPS) a una mujer de unos 50 años que padece insuficiencia cardíaca grave, lo que supone el primer trasplante de un producto de medicina regenerativa con células iPS.

La intervención se llevó a cabo el mismo día en el Hospital Osaka Keisatsu, en la ciudad occidental de Osaka; comenzó alrededor de las 11:15 horas y duró unos 50 minutos, según informó la empresa emergente Cuorips Inc.

El estado de la paciente es estable y podría recibir el alta en unas dos semanas si la recuperación evoluciona de forma favorable, según la compañía.

El producto utilizado en el trasplante, denominado RiHeart, fue desarrollado por Cuorips. Las células miocárdicas derivadas de células iPS se procesan en forma de láminas y se adhieren al corazón de pacientes con insuficiencia cardíaca grave para mejorar la función cardíaca.

RiHeart pasó a estar cubierto por el sistema público del seguro médico de Japón el 1 de septiembre.

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