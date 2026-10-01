Juegos Asiáticos: los hermanos Kondō conquistan el oro en judo

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Nagoya, 30 de septiembre (Jiji Press)—El japonés Kondō Hayato ganó la medalla de oro de judo en la categoría masculina de 60 kilos, mientras que su hermana menor, Mitsuki, también se aseguró el oro en la categoría femenina de 48 kilos en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya el miércoles.

“El hecho de haber podido ganar aquí significa mucho para mí”, declaró Mitsuki, de 21 años.

Tras señalar que se sintió inspirado al ver a Mitsuki alcanzar lo más alto del podio, Hayato (25 años) añadió que “ganó confianza” al conquistar su propia medalla de oro.

Sumándose al creciente medallero de oro de Japón en el evento deportivo cuadrienal albergado principalmente en el centro del país, Anraku Sorato ocupó lo más alto del podio en la prueba masculina de bloques en escalada deportiva. Su compatriota Narasaki Tomoa se adjudicó el bronce.

Anraku (19 años), quien ya había ganado el oro en los anteriores Juegos Asiáticos, calificó su actuación de “casi perfecta”.

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