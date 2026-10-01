Se avería el último motor operativo de la sonda espacial Hayabusa2

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Tokio, 1 de octubre (Jiji Press)—El 1 de octubre se conoció que el único de los cuatro motores de iones que funcionaba con normalidad en la sonda espacial Hayabusa 2, que continúa su misión extendida hacia otro asteroide tras haber traído a la Tierra muestras del asteroide Ryūgū, ha sufrido una avería.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) tiene previsto continuar la misión mediante un método denominado “operación cruzada”, ya utilizado en la primera sonda Hayabusa, que consiste en combinar las partes utilizables de dos motores de iones averiados. Aunque la operación de dicho motor se reanudará en la segunda mitad de este mes, por el momento se desconoce si la sonda podrá alcanzar en 2031 su destino final, el asteroide 1998 KY26, ya que dependerá de la evolución de su futuro deterioro.

Han transcurrido casi 12 años desde el lanzamiento de la Hayabusa 2, lo que supera con creces su vida útil de diseño, y varios de sus equipos presentan averías o deterioro.

Según la JAXA, de los cuatro motores de iones, los motores A, C y D presentaban una degradación avanzada, por lo que durante la misión extendida se utilizaba principalmente el B, reservado durante el viaje de ida y vuelta a Ryūgū. Sin embargo, a mediados de agosto se produjo un fallo y, a pesar de los intentos de recuperación, dejó de funcionar.

Un motor de iones se compone de una fuente de iones y un neutralizador, y para la navegación se requiere que ambos funcionen de manera simultánea. Tras una investigación detallada, se determinó que en el motor B la fuente de iones estaba averiada, pero el neutralizador continuaba operativo. Por otro lado, se constató que en los motores C y D los neutralizadores estaban dañados, pero sus fuentes de iones funcionaban. En consecuencia, se decidió conmutar los circuitos para combinar la fuente de iones del motor D con el neutralizador del motor B.

Este método ya se utilizó en la primera sonda Hayabusa, lo que la salvó de la crisis de no poder regresar a la Tierra. En aquel momento fue un “truco” fuera de las especificaciones añadido por Kuninaka Hitoshi, profesor emérito de la JAXA que fue responsable de aquella misión y posteriormente también director de la Hayabusa 2; sin embargo, en la Hayabusa 2 esta opción quedó incorporada en el diseño desde el principio.

Mimasu Yūya, líder del equipo de la misión extendida de la Hayabusa 2 en la JAXA, comentó: “Junto con el motor de iones, que continúa funcionando más allá de sus límites, todo el equipo seguirá adelante con las operaciones sin rendirse hasta el final”.

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