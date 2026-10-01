El sake Shichiken, de Yamanashi, gana un importante galardón en Francia

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París, 30 de septiembre (Jiji Press)—“Shichiken Hoshi no Kagayaki Sparkling”, una marca de sake japonés de la empresa Yamanashi Meijo Co., en la prefectura de Yamanashi, obtuvo el miércoles el Premio del Presidente, el máximo galardón en la categoría de sake en la competición Kura Master de 2026 celebrada en Francia.

El máximo galardón en la categoría de bebidas espirituosas honkaku-shōchū y awamori fue para “Mugishiru”, una marca de shōchū de cebada elaborada por la destilería Toyonaga en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón.

La ceremonia de entrega de premios se celebró el mismo día en París. El jurado elogió las marcas ganadoras de sake y shōchū por sus sabores distintivos que combinan frescura y fuerza, así como por su carácter profundo.

“Nos sentimos muy honrados de ser reconocidos internacionalmente”, declaró Toyonaga Haruka, ejecutiva de la destilería Toyonaga.

Por su parte, el presidente de Yamanashi Meijo, Kitahara Tsushima, afirmó: “Espero que [el galardón] brinde a más personas la oportunidad de conectar con el sake”.

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