Kioto estudia encarecer la entrada al castillo de Nijō para los turistas

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Kioto, 1 de octubre (Jiji Press)—El alcalde de Kioto, Matsui Kōji, anunció el jueves planes para introducir un sistema de doble tarifa para los visitantes del castillo de Nijō, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO situado en esta ciudad del oeste de Japón, que diferenciará entre los residentes locales y los demás visitantes.

El precio de la entrada al castillo y a su palacio Ninomaru-goten se rebajará a 1.000 yenes desde los 1.300 yenes actuales para los ciudadanos de Kioto, y se aumentará a 2.000 yenes para los visitantes procedentes de fuera de la ciudad.

El alcalde desveló la revisión de tarifas prevista durante la sesión plenaria de ese día de la Asamblea Municipal de Kioto.

El Gobierno municipal presentará en noviembre a la asamblea una propuesta para modificar una ordenanza al respecto, con el objetivo de introducir las nuevas tarifas en el año fiscal 2027.

La parte adicional de los ingresos por las entradas se utilizará para cubrir los costes de conservación y reparación de las instalaciones del castillo, que está gestionado por el Gobierno municipal.

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