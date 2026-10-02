Juegos Asiáticos: Fujiwara, Tanioka y Maeda se llevan el oro en judo

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Nagoya, 1 de octubre (Jiji Press)—El medallero de Japón en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya aumentó de nuevo el jueves después de que Fujiwara Sōtarō, Tanioka Narumi y Maeda Rin conquistaran medallas de oro en las pruebas de judo.

Fujiwara, quien se aseguró el oro en la categoría masculina de 81 kilos, declaró: “Estoy en un mundo en el que la gente espera resultados, así que me siento aliviado”.

Tanioka obtuvo el oro en la categoría femenina de 63 kilos y Maeda en la de 70 kilos. En los cuartos de final, Maeda fue mordida en el brazo por una rival china, que posteriormente fue descalificada por dicha conducta. “En realidad no me importó porque estaba llena de adrenalina”, afirmó.

En otro punto de la cita deportiva cuadrienal, celebrada principalmente en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, Nakazato Yūri sumó un nuevo oro al medallero japonés en lucha al imponerse en la prueba masculina de estilo grecorromano de 97 kilos. “No pensaba que fuera a ganar”, declaró.

La madre de Nakazato es originaria de Aichi. Tras mencionar que muchos parientes estaban en el recinto animándolo, Nakazato comentó: “Tenía el doble de energía de lo habitual”.

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