JERA construirá un gran centro de datos para la IA cerca de Tokio

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Tokio, 2 de octubre (Jiji Press)—Jera Co. y otras dos empresas afirmaron el jueves que invertirán 15.000 millones de dólares en la construcción de un gran centro de datos para inteligencia artificial en una central termoeléctrica de Chiba, una ciudad cercana a Tokio.

El centro de datos contará con una capacidad de potencia de hasta 400.000 kilovatios, lo que lo convertirá en uno de los más grandes de Japón. Se prevé que entre en funcionamiento hacia 2028.

Construir un centro de datos dentro de una central eléctrica y suministrarle electricidad directamente elimina la necesidad de instalar instalaciones de transmisión de energía a gran escala, lo que permite que el centro de datos comience a operar rápidamente.

La central termoeléctrica de Chiba está operada por Jera, un proveedor japonés de electricidad propiedad conjunta de una filial de Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. y Chubu Electric Power Co.

El proyecto del centro de datos constituye la primera fase de un acuerdo de colaboración que Jera suscribió el jueves con la empresa tecnológica estadounidense Dell Technologies Inc. y el desarrollador británico de centros de datos Rhaelm Holdings Ltd. para acelerar el desarrollo de la infraestructura de IA.

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