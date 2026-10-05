Japón consigue un récord de medallas en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya

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Nagoya, 4 de octubre (Jiji Press)—La vigésima edición de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya llegó a su fin el pasado domingo con la ceremonia de clausura celebrada en el estadio Paloma Mizuho de la ciudad de Nagoya. Más de 15.000 miembros de delegaciones de 45 países y regiones participaron durante 16 días en intensas competiciones en 43 deportes, centrados principalmente en la prefectura de Aichi.

Fue la tercera vez que se celebraron en Japón estos juegos de verano, 32 años después de las ediciones de Tokio en 1958 y Hiroshima en 1994. La delegación japonesa, que compitió en la mayor escala de su historia, cosechó una gran cantidad de medallas obteniendo 83 de oro y un total de 269.

Ambas cifras son récords históricos en una misma edición y situaron al país en el segundo lugar por países y regiones, solo por detrás de China. Mientras que el gran avance de los deportistas japoneses dio brillo a la competición, también se registraron problemas organizativos como la confusión de himnos nacionales y errores en el transporte.

En la ceremonia de clausura, el nadador de 17 años Ōhashi Shin, quien estableció un nuevo récord mundial en los 200 metros braza masculinos, ejerció de abanderado de la delegación japonesa. Al acto asistieron el príncipe Akishino, presidente honorario del torneo, y la princesa Kiko.

Los Juegos Para Asiáticos de Aichi-Nagoya, una competición internacional multideportiva para personas con discapacidad, se celebrarán del 18 al 24 de octubre. La próxima edición de los Juegos Asiáticos está prevista para 2030 en Doha.

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