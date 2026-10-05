Habitantes de Okinawa protestan por un caso de robo con homicidio atribuido a un marine estadounidense

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Naha, prefectura de Okinawa, 5 de octubre (Jiji Press)—Alrededor de un centenar de personas se congregaron el domingo cerca de la sede del Gobierno de la prefectura de Okinawa para protestar tras la detención de un marine estadounidense en un caso de robo con homicidio en esta prefectura del extremo sur de Japón.

Muchos participantes expresaron su indignación por este caso y por otros muchos delitos cometidos por personas vinculadas a las bases militares de Estados Unidos en Okinawa. Una de las asistentes afirmó: “¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar todo esto?”.

La policía de Okinawa detuvo el domingo a Devin Jacob Ballard, destinado en la base aérea de Futenma del Cuerpo de Marines de EE. UU., en la ciudad de Ginowan (Okinawa), por presuntamente haber matado el sábado a una mujer de 39 años en la habitación de un hotel de Naha, la capital de la prefectura, y haberle robado sus pertenencias.

En la concentración de protesta del domingo, organizada a partir de una propuesta publicada en las redes sociales, una mujer de unos 40 años procedente de la ciudad de Nago (Okinawa), que acudió acompañada por su hijo de 4 años, declaró: “Siento que es una contradicción que un militar destinado en una base de Estados Unidos en Okinawa para proteger a Japón haya matado a una civil”.

Otra mujer de unos 40 años de Ginowan afirmó: “No quiero ver a más personas sufrir”.

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