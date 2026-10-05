Takaichi Sanae prioriza el crecimiento económico en su discurso de política general

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Tokio, 5 de octubre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, pronunció la tarde del lunes su discurso sobre política general ante las sesiones plenarias de ambas cámaras de la Dieta, el Parlamento de Japón. Bajo los lemas “gestión económica para el bienestar del pueblo” y “decisión, desafío y ejecución”, subrayó su intención de dar la máxima prioridad al crecimiento económico. En esta línea, explicó que el proyecto de ley para reducir el impuesto sobre el consumo de alimentos y bebidas “creará margen en la economía de los hogares” y se mostró confiada en obtener la confianza de los mercados en materia de gestión fiscal.

Takaichi afirmó que buscará generar un “ciclo virtuoso mediante la expansión del producto interior bruto (PIB)”, que se traduzca en un aumento del empleo, los ingresos y la recaudación fiscal, tomando como motor las inversiones en crecimiento lideradas por el Gobierno. Proclamó que “este es el comienzo del primer año de una política fiscal activa y responsable” que compatibilice el crecimiento con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ante la preocupación por el deterioro de las cuentas públicas, sostuvo: “evaluaremos de forma integral los precios, los ingresos fiscales, los tipos de interés y los costes derivados del pago de intereses, entre otros factores, y controlaremos adecuadamente el volumen de emisión de deuda pública a lo largo del año”. Asimismo, recalcó que, si la economía o los mercados registran movimientos imprevistos, “adoptaremos con rapidez las medidas necesarias”.

En relación con el proyecto de ley para reducir el impuesto sobre el consumo, que se perfila como uno de los principales puntos de debate de la sesión extraordinaria de la Dieta, señaló que los partidos de la oposición también han defendido recortes fiscales y pidió su apoyo. Evitó, sin embargo, explicar en detalle las fuentes de financiación y se limitó a afirmar que “se garantizarán sin recurrir a bonos especiales [deuda para cubrir el déficit]”. Aunque el proyecto de ley establece que la reducción fiscal tendrá una duración de dos años, Takaichi no hizo referencia a este punto durante el discurso.

Respecto a China, con la que persiste el deterioro de las relaciones, afirmó: “Impulsaremos el diálogo para proteger los intereses nacionales y construiremos una relación constructiva y estable”. En alusión a las acciones coercitivas y a la expansión de las actividades militares chinas en las inmediaciones de Japón, manifestó: “Diremos lo que haya que decir y exigiremos firmemente una conducta responsable”.

En política exterior, expresó su intención de mantener la alianza entre Japón y Estados Unidos como eje central y de seguir impulsando un Indopacífico libre y abierto. También manifestó su voluntad de respaldar a la Corte Penal Internacional (CPI), institución de la que el presidente estadounidense Donald Trump ha instado a diversos países a retirarse, y de mantener y reforzar el Estado de derecho en la comunidad internacional. Con la vista puesta en la revisión, prevista para finales de año, de los tres documentos clave sobre seguridad, afirmó que avanzará con firmeza en el refuerzo de las capacidades de defensa.

En cuanto al proyecto de ley para reducir el número de escaños de la Cámara de Representantes (Cámara Baja), una medida reclamada con insistencia por el socio de coalición Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), declaró: “Espero que se debata a fondo con miras a su materialización durante el actual periodo de sesiones”. Sobre la reforma constitucional, expresó: “Tengo grandes expectativas de que en la Comisión de la Constitución se desarrollen debates constructivos y activos más allá de las siglas partidistas”.

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