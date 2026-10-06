Hallan marcas similares a las de un cordón en el cuello de una mujer asesinada en Okinawa

Noticias

Naha, prefectura de Okinawa, 5 de octubre (Jiji Press)—Una mujer hallada muerta en la habitación de un hotel de Naha, en la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, presentaba marcas en el cuello que sugerían que fue estrangulada con un objeto similar a un cordón, según informaron el lunes fuentes cercanas a la investigación.

El cabo primero del Cuerpo de Marines de EE. UU. Devin Jacob Ballard, de 20 años, quien fue detenido el domingo por la policía prefectural de Okinawa bajo la sospecha de robo y homicidio de la mujer, fue remitido el lunes a la fiscalía. Ballard continúa negando las acusaciones.

Según la policía, la mujer, de 39 años, entró en el hotel con un hombre alrededor de las 2:10 horas del sábado. Después de que no abandonaran la habitación a la hora de salida, un empleado del hotel accedió a la estancia hacia las 4:15 horas y halló el cadáver. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

La mochila y otras pertenencias de la mujer fueron halladas cerca del hotel. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona mostraban a un hombre saliendo del establecimiento portando la mochila de la víctima.

Ballard fue localizado caminando solo por una calle de la ciudad de Okinawa la noche del sábado. Aunque su vestimenta difería de la del hombre que aparecía en las imágenes de seguridad, la policía indicó que lo detuvo debido a que los tatuajes que lucía en ambos brazos y otros rasgos físicos se asemejaban a los del hombre del vídeo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]