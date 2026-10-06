El gobernador de Okinawa protesta ante el ejército de EE. UU. tras la detención de un marine

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Naha, prefectura de Okinawa, 5 de octubre (Jiji Press)—El gobernador de Okinawa, Koja Genta, convocó al teniente general Benjamin Watson, comandante de las fuerzas estadounidenses en Japón, a la sede del Gobierno prefectural para presentar una protesta tras la detención de un marine sospechoso de haber asesinado a una mujer en esta prefectura del sur del país.

Koja declaró que el incidente causó una “gran inquietud” entre los residentes locales y resulta “absolutamente inaceptable”, y exigió medidas fundamentales, entre ellas la revisión del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre Japón y Estados Unidos y la mejora de la formación y la disciplina del personal militar estadounidense.

Watson ofreció sus condolencias a la familia de la víctima y expresó su pesar por el suceso. Sin embargo, no pidió disculpas por lo ocurrido.

El mismo día, Koja también se reunió con Murai Masaru, director de la Oficina de Defensa de Okinawa del Ministerio de Defensa de Japón, y con Kiya Masahiko, embajador del Ministerio de Asuntos Exteriores a cargo de los Asuntos de Okinawa, para solicitar medidas que eviten que un hecho así vuelva a repetirse.

El gobernador afirmó que viajará a Tokio esta semana para presentar una protesta directamente ante el Gobierno japonés.

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