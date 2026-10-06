Los hermanos Abe conquistan su cuarto Campeonato Mundial de Judo

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Bakú, 5 de octubre (Jiji Press)—El japonés Abe Hifumi conquistó el lunes el Campeonato Mundial de Judo en la categoría masculina de 66 kilos, obteniendo el título mundial por quinta vez y marcando un récord para un judoca masculino japonés.

En el campeonato celebrado en Bakú, la capital de Azerbaiyán, el bicampeón olímpico derrotó en semifinales a su compatriota Takeoka Takeshi, número uno mundial y defensor del título, y venció en la final al español David García Torné por ippon, ganando el Campeonato Mundial de Judo por primera vez desde 2023.

Abe Uta, hermana menor de Hifumi, se adjudicó el oro en la categoría femenina de 52 kilos ese mismo día, revalidando su título y coronándose por sexta vez.

Esta es la cuarta vez que ambos hermanos Abe ganan el Campeonato Mundial de Judo y la primera desde 2023.

En los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, los dos se proclamaron campeones el mismo día.

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