Los japoneses Tanaka y Ōmori ganan el oro en su debut en el Mundial de Judo

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Bakú, 6 de octubre (Jiji Press)—Los japoneses Tanaka Ryūga y Ōmori Akari se proclamaron campeones en las categorías masculina de 73 kg y femenina de 57 kg en el Campeonato Mundial de Judo de 2026 celebrado el martes, consiguiendo así la medalla de oro en su debut en un campeonato mundial.

Tanaka, de 22 años, fue avanzando en el torneo celebrado en Bakú, la capital de Azerbaiyán, tras derrotar a rivales como el número 1 del mundo, Muhiddin Asadulloev, de Tayikistán, hasta llegar a la final.

La final se alargó hasta la prórroga, y terminó con la victoria de Tanaka sobre Makhmadbek Makhmadbekov, de Emiratos Árabes Unidos, con lo que se convirtió en el primer judoca japonés en hacerse con el título de esta categoría desde que lo lograra Ōno Shōhei, dos veces medallista de oro olímpico, en 2019.

“Ha habido ocasiones en las que he sido demasiado cauteloso”, afirmó Tanaka. “Esta vez me he centrado en no dejar que mis rivales me aplicaran sus técnicas”.

Su hermano mayor, Ryōma, se proclamó campeón en la categoría de 66 kg en el Campeonato Mundial de Judo de 2024. “Me alegro de haber ganado yo también”, afirmó el Tanaka más joven.

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