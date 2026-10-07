Las empresas japonesas sufren un creciente número de ciberataques
NoticiasEconomía Tecnología
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—Japón viene sufriendo una oleada de ciberataques dirigidos contra empresas que han dado lugar a filtraciones de datos personales.
Pese a que las empresas afectadas se apresuran a pagar indemnizaciones y evitar que se repitan los incidentes, el mundo empresarial japonés se enfrenta a retos cada vez mayores, ya que la adopción generalizada de inteligencia artificial podría estar contribuyendo a este aumento de ciberataques.
GMO Research & AI Inc., una filial de GMO Internet Group Inc., anunció que se produjo un acceso no autorizado a su página web de encuestas infoQ, y que se han visto comprometidos los nombres, números de teléfono y otros datos de 948.498 usuarios registrados.
Se canjearon de forma fraudulenta puntos de recompensa propiedad de algunos de los socios, por un valor total de 2,86 millones de yenes, por códigos de regalo para la página web de compras online Amazon.com. La empresa GMO tiene previsto indemnizar íntegramente a los socios afectados.
La empresa de tiendas de descuento Mr Max Holdings Ltd. también fue víctima de un ataque, lo que provocó la filtración de números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos de hasta 1.735.154 usuarios registrados en sus aplicaciones y tiendas online.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]