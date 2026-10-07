Kawasaki Heavy Industries presenta un robot con forma de perro para personas de edad avanzada

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Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—Kawasaki Heavy Industries Ltd. presentó un prototipo de robot social con forma de perro que ayuda a las personas mayores en su vida cotidiana en el hogar.

Aprovechando la inteligencia artificial física, el robot, denominado Home Leo, puede hablar con las personas, reconocer su entorno, tomar decisiones adecuadas según la situación y actuar de manera autónoma, según la empresa japonesa.

Home Leo fue presentado durante una sesión informativa empresarial que la compañía celebró el martes en Tokio.

El robot permanecerá cerca de las personas mayores con las que conviva, ofreciéndoles compañía a través de la conversación, velando por ellas y ayudándolas en sus actividades cotidianas, señaló Kawasaki.

A través de la recopilación continua de datos sobre las preferencias personales y la vida diaria de los usuarios, incluidas la alimentación, la vestimenta y la vivienda, Home Leo podrá mantener conversaciones adaptadas a cada usuario, afirmó la empresa.

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