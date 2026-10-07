El ejército de EE. UU. suspende sus operaciones en Okinawa tras la detención de un marine

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Naha, prefectura de Okinawa, 7 de octubre (Jiji Press)—Las fuerzas armadas estadounidenses en la prefectura de Okinawa han comunicado que todas las tropas estadounidenses destinadas en la prefectura más meridional de Japón observarán una pausa operativa de 48 horas a partir del mediodía del miércoles, después de que un marine fuese arrestado el domingo como sospechoso del asesinato de una mujer de la zona.

El personal tiene prohibido salir de sus bases en la prefectura y consumir alcohol tanto dentro como fuera de las mismas, según ha informado el ejército en un comunicado publicado el martes por la noche.

Se establecerá un toque de queda durante los próximos 30 días, desde medianoche hasta las cinco de la mañana. Durante ese periodo se reforzará la vigilancia en todas las entradas de las bases de la prefectura.

“Prestar servicio en Okinawa conlleva cierta responsabilidad”, afirmó en el comunicado el teniente general Benjamin Watson, jefe de las fuerzas estadounidenses en Okinawa.

“Cada interacción con nuestros vecinos contribuye a reforzar o a socavar una confianza que es esencial para nuestro equipo”, afirma el comunicado. “Cuando esa confianza se ve mermada, afecta a la solidez de nuestra alianza y a la seguridad de esta región”.

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