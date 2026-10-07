Una empresa japonesa confirma que vendió libros a Anthropic

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Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—La distribuidora japonesa de libros Nippan Group Holdings Inc. confirmó recientemente que vendió libros a la empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic, según informaron el miércoles fuentes cercanas al asunto.

En una carta dirigida a la Asociación de Editores de Libros de Japón, un grupo del sector, Nippan Group señaló que Nippan IPS Co., una filial que vende libros japoneses en el extranjero, cerró un acuerdo con Anthropic en noviembre de 2024 y le vendió libros entre diciembre de ese año y el pasado diciembre, según las fuentes.

La carta señala que, antes de cerrar el acuerdo, Nippan IPS preguntó sobre el propósito de las compras de los libros. Sin embargo, Nippan Group afirmó que la filial no era consciente de que las compras de Anthropic estaban destinadas al aprendizaje de la inteligencia artificial.

Nippan Group no reveló cuántos libros se vendieron ni el importe total de la compra, si bien tiene previsto responder a las consultas de las editoriales. La asociación compartió la carta de Nippan Group con unas 380 editoriales miembros.

Un documento interno de Anthropic, revelado en el marco de una demanda judicial en Estados Unidos, mostró que la empresa suscribió un acuerdo con “Nippan Japan” como parte de su “Proyecto Panamá”, cuyo objetivo es escanear libros de todo el mundo.

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