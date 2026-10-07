Los científicos Soai Kensō y Henri Kagan ganan el Premio Nobel de Química 2026

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Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció el miércoles que el Premio Nobel de Química de 2026 será concedido a Soai Kensō, profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio, y a Henri Kagan, vinculado a la Universidad de París-Sur, en Francia.

Los dos científicos fueron seleccionados por “el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”.

Soai, de 76 años, es el décimo galardonado japonés con el Premio Nobel de Química, tras el ganador del año pasado, Kitagawa Susumu, profesor de 75 años de la Universidad de Kioto. También es la trigésimo segunda persona de origen japonés en obtener un Premio Nobel.

Soai nació en la prefectura de Hiroshima en 1950. En 1979 completó los estudios de doctorado en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Tokio. Tras trabajar como investigador posdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos), entre otros cargos, fue nombrado profesor asociado de la Universidad de Ciencias de Tokio en 1986, profesor titular de la misma en 1991 y profesor emérito desde 2017.

En 2012 recibió la Medalla con Cinta Púrpura y en 2025 el Premio de la Academia de Japón.



Soai Kensō, profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio. (imagen cedida por la Academia Japonesa de Ciencias)

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