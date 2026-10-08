Soai Kensō destaca la importancia de la experimentación constante tras ganar el Nobel de Química

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Tokio, 8 de octubre (Jiji Press)—El investigador japonés Soai Kensō, de 76 años, fue galardonado con el Premio Nobel de Química de 2026 tras dedicarse día tras día a una minuciosa experimentación sin cesar.

“Lo importante en la investigación es seguir realizando experimentos”, declaró Soai el miércoles en una rueda de prensa celebrada después de que la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunciara su decisión de conceder el Nobel de Química de este año a Soai y al químico francés Henri Kagan por “el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”.

Las moléculas que componen la vida existen en dos formas que son imagen especular la una de la otra, pero las biomoléculas en la Tierra están compuestas por solo una de esas formas.

Al considerar este hecho como algo “muy sorprendente”, Soai, actualmente profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio, emprendió su búsqueda para comprender dicho mecanismo. En 1995, descubrió una reacción catalítica en la que solo se formaba una de las dos posibles imágenes especulares. Reproducir la reacción que se observa en la naturaleza supuso un gran avance.

Soai recorrió un camino difícil en su investigación. Afirmó que crear un compuesto orgánico determinado era como “escalar una montaña para alcanzarla”. En cambio, al recordar su investigación, señaló que era como “no saber siquiera si había una montaña. Se sentía como caminar en la oscuridad con una linterna frontal, siguiendo el terreno”.

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