La japonesa Kaju revalida el título mundial de judo en la categoría femenina de 63 kg

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Bakú, 7 de octubre (Jiji Press)—La japonesa Kaju Haruka conquistó el miércoles la medalla de oro en la categoría femenina de 63 kilos en el Campeonato Mundial de Judo de 2026, adjudicándose el título en esta división de peso por segundo año consecutivo.

La judoca, de 26 años, sumó su novena victoria consecutiva en un torneo internacional de judo desde diciembre de 2024, cuando se impuso en el torneo Grand Slam de Tokio.

La actual número uno del mundo se convirtió en la primera mujer japonesa en lograr títulos consecutivos en esta categoría en el Campeonato Mundial de Judo desde que Ueno Yoshie alcanzara dicha gesta en 2009 y 2010.

En el campeonato que se disputa en Bakú, la capital de Azerbaiyán, Kaju venció por ippon en el combate final a la israelí Kerem Primo. Con este resultado, amplió a 40 combates su racha invicta desde su debut en la categoría absoluta internacional.

“Estoy más contenta que el año pasado”, declaró Kaju tras la final.

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