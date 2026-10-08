Un diario de Hong Kong afirma que Trump pidió a Xi que celebrase una reunión bilateral con Takaichi

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Hong Kong, 8 de octubre (Jiji Press)—El presidente estadounidense Donald Trump solicitó al presidente chino Xi Jinping durante su cumbre del mes pasado que mantuviera una reunión bilateral con la primera ministra japonesa Takaichi Sanae, según informó el jueves un periódico en lengua inglesa de Hong Kong.

Xi no se mostró receptivo a la propuesta, de acuerdo con el South China Morning Post.

Durante la última cumbre entre Estados Unidos y China celebrada en Washington, Trump expresó su preocupación por el hecho de que las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras a Japón también afectaban a las industrias estadounidenses, y añadió que esta situación vulnera indirectamente la tregua comercial entre EE. UU. y China.

Xi respondió que las relaciones entre China y Japón deben ser independientes de las relaciones entre China y Estados Unidos. Asimismo, afirmó que el riesgo de un resurgimiento del militarismo japonés va en aumento.

El periódico también señaló que el Gobierno japonés ha solicitado una cumbre bilateral con China con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará el mes que viene en Shenzhen (China).

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