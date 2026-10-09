Rusia exige a Países Bajos la entrega de la presidenta de la CPI, Akane Tomoko

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Tokio, 8 de octubre (Jiji Press)—La Fiscalía General de Rusia anunció el jueves que ha solicitado a las autoridades neerlandesas la entrega de Akane Tomoko, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya (Países Bajos), quien ha sido condenada en Rusia.

El organismo también solicitó a los países correspondientes la entrega de otras ocho personas, entre ellas el exfiscal jefe de la CPI Karim Khan.

En 2023, la CPI emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin por la invasión de Ucrania por parte de su país. En represalia, las autoridades rusas incluyeron a responsables de la CPI, entre ellos Akane, en su lista de personas buscadas.

En diciembre de 2025, un tribunal de Moscú condenó a Akane y a otros acusados a penas de entre tres años y seis meses y 15 años de prisión por emitir órdenes de detención contra varias personas, entre ellas el presidente ruso.

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ha criticado a la CPI por su investigación sobre crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense, sancionó a Akane, de nacionalidad japonesa, en agosto de este año.

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