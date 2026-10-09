El japonés Murao Sanshirō gana su segundo título mundial consecutivo de judo (90 kg)

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Bakú, 8 de octubre (Jiji Press)—El japonés Murao Sanshirō conquistó el jueves la categoría masculina de 90 kilos en el Campeonato Mundial de Judo de 2026, adjudicándose su segundo título mundial consecutivo.

Es la primera vez que un judoca japonés logra el título en dos campeonatos consecutivos en esta categoría desde que la división de peso se introdujo en 1999.

En el torneo que se disputa en Bakú, la capital de Azerbaiyán, Murao, de 26 años, derrotó en la tercera ronda al georgiano Lasha Bekauri, doble medallista de oro olímpico, y en semifinales al francés Maxime-Gael Ngayap Hambou, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, en ambos casos por ippon.

En la final, venció por ippon a su compatriota Tajima Gōki, quien ganó la categoría de 90 kilos en el Campeonato Mundial de Judo de 2024.

“Creo que pude competir de una manera que hizo pensar a quienes me rodean que soy fuerte”, declaró Murao.

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