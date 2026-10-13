La ministra Katayama presidirá el comité conjunto del Banco Mundial y el FMI

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Tokio, 12 de octubre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, anunció el lunes que Katayama Satsuki, ministra de Finanzas de Japón, será la próxima presidenta del comité ministerial conjunto del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Katayama será la primera persona de nacionalidad japonesa en presidir este comité conjunto desde su creación en 1974. El organismo también se conoce como Comité para el Desarrollo.

El comité está integrado por ministros de los principales Estados miembros y asesora al Banco Mundial y al FMI. Su presidenta actual es la ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson.

Takaichi señaló en una publicación en X que se espera que Katayama ayude a profundizar aún más los debates para resolver los problemas del desarrollo y que contribuya a la prosperidad de la comunidad internacional. Según Takaichi, esto llevará al éxito internacional de las empresas japonesas y al crecimiento sostenible de la economía japonesa.

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