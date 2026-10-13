Se reanudan los servicios en todas las líneas ferroviarias tras el terremoto ocurrido en Kumamoto en julio

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Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, 13 de octubre (Jiji Press)—Los servicios ferroviarios en un tramo de la línea Hisatsu Orange Railway, en la prefectura de Kumamoto (suroeste de Japón), se reanudaron el martes tras haber permanecido suspendidos debido a los daños provocados por el terremoto del pasado 28 de julio.

Todas las líneas de ferrocarril en las zonas afectadas han vuelto a operar, 77 días después del sismo del 28 de julio.

El martes se reanudó el servicio en el tramo de 23,6 kilómetros entre las estaciones de Yatsushiro e Higo-Tanoura. Al encontrarse cerca del epicentro, las vías habían sufrido deformaciones y los andenes habían resultado dañados.

“Me alegro porque esperaba que toda la línea reanudara sus operaciones lo antes posible”, comentó una persona de 52 años que trabaja a tiempo parcial y utiliza la línea Hisatsu Orange Railway dos o tres veces al mes para acudir al hospital y hacer compras.

Nakamura Seiki, presidente de Hisatsu Orange Railway Inc., una empresa ferroviaria del tercer sector, declaró: “Estoy encantado de que por fin podamos operar trenes a lo largo de toda la línea”.

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