Takaichi niega que Japón lleve a cabo actividades de espionaje en Rusia

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Tokio, 15 de octubre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, negó el jueves que el Gobierno haya estado implicado en actividades de espionaje en Rusia, en respuesta a la detención por parte de Moscú de un periodista japonés bajo sospecha de espionaje.

“Haremos llegar nuestra postura”, declaró Takaichi a los periodistas en su oficina de Tokio, después de que las autoridades rusas señalaran el martes que un reportero del diario Hokkaidō Shimbun, en el norte de Japón, había sido detenido bajo sospecha de espionaje.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) sostiene que el periodista japonés recopiló información sobre los participantes en una operación militar especial, “con la intención de transmitirla a las autoridades japonesas correspondientes”, según la agencia estatal de noticias rusa Tass.

El secretario jefe del Gabinete de Japón, Kihara Minoru, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno no ha podido establecer contacto con el reportero. “Nos esforzaremos por mantener un encuentro consular lo antes posible para confirmar su estado de salud”, señaló.

El Gobierno japonés tuvo conocimiento de la detención a través del anuncio del Ejecutivo ruso, dado que la parte rusa no emitió ninguna notificación consular sobre lo ocurrido.

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