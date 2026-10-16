Rusia rechaza la petición de Japón respecto al periodista japonés arrestado bajo sospecha de espionaje

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Tokio, 15 de octubre (Jiji Press)—El embajador de Rusia en Japón, Nikolai Nozdrev, rechazó las solicitudes de Japón en relación con la detención de un periodista japonés por parte de las autoridades rusas, según informó el jueves la embajada rusa en Tokio.

El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón convocó a Nozdrev y solicitó información sobre el asunto y consideración humanitaria para el periodista detenido, al tiempo que protestó por el anuncio unilateral de la detención emitido por la parte rusa.

Según la embajada, Nozdrev respondió que la investigación sobre el periodista se llevará a cabo con arreglo a la legislación rusa. Asimismo, sostuvo que los servicios de inteligencia japoneses recurren a la colaboración de periodistas para recopilar información no divulgada con el fin de socavar la seguridad y la capacidad defensiva de Rusia, y que las autoridades rusas han impedido en reiteradas ocasiones tales intentos.

El representante ruso también mencionó la reciente visita de una delegación china a Etorofu, una de las cuatro islas bajo control ruso que Japón reclama como los Territorios del Norte, y afirmó que la cooperación práctica, incluidos tales intercambios, continuará expandiéndose con regularidad.

El martes, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció la detención del periodista, jefe de la delegación en Yuzhno-Sajalinsk del diario Hokkaidō Shimbun, bajo sospecha de espionaje.

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