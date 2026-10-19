Japón pasaría al sexto puesto mundial en términos de PIB en 2027, por detrás de la India y el Reino Unido

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Bangkok, 18 de octubre (Jiji Press)—El último informe Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que el producto interior bruto (PIB) nominal de Japón caerá al sexto puesto mundial en 2027, superado por la India y el Reino Unido. La principal causa es la reducción del valor en dólares por el avance de la depreciación del yen, unida al impacto de la desaceleración del propio crecimiento.

En 2025, el PIB nominal de Japón ocupó el cuarto puesto mundial, por detrás de Estados Unidos, China y Alemania. El FMI estimó que el PIB japonés alcanzará 4.341,9 mil millones de dólares (unos 686 billones de yenes) en 2026 y 4.467,6 mil millones en 2027.

Por su parte, el PIB nominal de la India, país con un notable crecimiento demográfico, aumentará hasta los 4.521,1 miles de millones de dólares en 2027, lo que situará al país como cuarta economía del mundo. El Reino Unido también superará a Japón en 2027, con 4.488,9 miles de millones de dólares. En sus estimaciones de abril, el FMI preveía que el Reino Unido no superaría a Japón hasta 2029, por lo que ese momento se ha adelantado dos años.

De fondo está la persistente debilidad del yen frente al dólar. En julio de este año, las autoridades monetarias de Japón y Estados Unidos decidieron realizar una intervención coordinada para comprar yenes, la primera en unos 28 años, pero difícilmente puede decirse que la tendencia a la baja del yen se haya invertido, lo que está provocando la pérdida de peso de Japón.

El FMI prevé que las economías asiáticas mantengan un crecimiento sólido gracias al aumento de la demanda relacionada con la inteligencia artificial, y considera que la expansión de las exportaciones de semiconductores y otros productos vinculados impulsará especialmente el PIB. Sin embargo, Srinivasan, director del Departamento de Asia y el Pacífico, comentó en una rueda de prensa en Bangkok (Tailandia) que, en comparación con Corea del Sur y otros países, “los beneficios que Japón obtiene del auge de la IA son mucho menores”.

Kanda Keiji, economista jefe del Instituto de Investigación Daiwa, señaló sobre el bajo crecimiento de Japón que “detrás están, además del descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población y la debilidad del yen, las crecientes dificultades para aumentar las horas de trabajo por persona”. Además, opinó que, tras una prolongada deflación, “las empresas también se volvieron reacias a las inversiones de capital, y la fuerza que impulsa el crecimiento se está debilitando”.

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