Los japoneses Hangai y Kawamoto se hacen con el oro en los Juegos Parasiáticos

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Nagoya, 19 de octubre (Jiji Press)—Los deportistas japoneses Hangai Shizuka, de 38 años, y Kawamoto Shōta, de 30, se adjudicaron el lunes la medalla de oro en los Juegos Parasiáticos en la prueba femenina de judo de 52 kilos (clase J1) y en la de persecución individual masculina de 3.000 metros de ciclismo (clase C1-2), respectivamente.

Un día después de celebrarse la ceremonia de inauguración de este certamen deportivo cuatrienal, que tiene lugar principalmente en la prefectura de Aichi, Hangai sumó el oro parasiático a su palmarés tras haber conquistado la medalla de plata en la prueba de judo de 48 kilos en los Juegos Paralímpicos de París 2024, que supusieron su cuarta participación paralímpica.

Hangai había perdido la mayor parte de la visión hacia los 30 años. “Siento que el judo que he perseguido hasta ahora y todos mis esfuerzos realizados no han sido en vano”, declaró. “Esta medalla de oro ha demostrado el valor de mi judo”, añadió.

En el ciclismo femenino, Sugiura Keiko, de 55 años, se aseguró su segunda medalla de plata parasiática consecutiva en la prueba de persecución individual de 3.000 metros (clase C1-3).

La primera medalla para Japón en estos Juegos Parasiáticos disputados en casa fue obtenida por la ciclista Kogama Riyo, de 42 años, quien se colgó el bronce en la contrarreloj femenina de 1.000 metros (clase C5).

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