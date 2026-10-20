Japón lanza con éxito un cohete con una sonda destinada a las lunas de Marte

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Tokio, 20 de octubre (Jiji Press)—La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) lanzó a las 4:41 horas del martes el cohete H3 número 10, con la sonda de Exploración de los Satélites Marcianos (MMX, por las siglas Martian Moons eXploration) a bordo, desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima.

Aproximadamente una hora y 11 minutos después, la sonda fue situada en la trayectoria rumbo a Marte, culminando el lanzamiento con éxito. Para el cohete H3 se trata del tercer éxito consecutivo, lo que sitúa su tasa de efectividad en el 80 %.

En la rueda de prensa posterior al lanzamiento, el profesor Kawakatsu Yasuhiro, miembro de la JAXA y responsable de la misión MMX, declaró: “Hemos confirmado que la sonda se encuentra en un estado estable. Agradezco a quienes nos han apoyado hasta ahora y a todo el equipo del cohete, que ha llevado a cabo un lanzamiento impecable”. Por su parte, Arita Makoto, director del proyecto del H3, manifestó también con una sonrisa: “Me alegra enormemente haber podido abrir con el H3 el primer acto de la histórica misión MMX”.

La MMX es una sonda diseñada para aproximarse y posarse en Fobos, la primera luna de Marte, con el fin de recoger y traer a la Tierra muestras de su superficie. De tener éxito, tanto la recolección de muestras de un satélite marciano como el viaje de ida y vuelta a la órbita de Marte constituirán hitos pioneros a nivel mundial, y se prevé que aporten hallazgos que contribuyan a esclarecer la historia de la formación de Marte y de sus lunas, así como el origen de la vida en la Tierra.

El aparato espacial está compuesto por tres módulos diseñados para desprenderse de las secciones que van quedando en desuso conforme avanza la misión, y su peso en el momento del lanzamiento era de unas 4,5 toneladas. Dentro de aproximadamente un año entrará en la órbita de Marte y se aproximará a Fobos. Tras definir el lugar idóneo de aterrizaje atendiendo a criterios científicos y de seguridad mediante observaciones detalladas de la superficie, se tiene previsto realizar dos tomas de contacto en 2029 para recoger 10 gramos o más de muestras.

Tras la exploración de Fobos, la sonda llevará a cabo también observaciones de aproximación a Deimos, la segunda luna marciana. Su regreso a la Tierra está programado para 2031, año en el que liberará una cápsula con las muestras para que sea recuperada en una zona desértica de Australia.

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