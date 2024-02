« Moments in Japan » : Nippon.com organise un concours photo avec le Tokyo Camera Club

La Nippon Communications Foundation, qui publie le journal Nippon.com, organise du 5 février au 13 mars 2024 un concours de photographies en collaboration avec le Tokyo Camera Club qui s’intitule « Moments in Japan ». Les gagnants de la compétition remporteront de fabuleux prix. Nous invitons tous les résidents au Japon à partager avec le monde leurs plus belles images de l’Archipel !

Les prix

Les lauréats recevront des cartes cadeaux Amazon et auront leurs clichés publiés dans une galerie photos sur le site Nippon.com.

Grand prix (1 personne)

Il s’agit de la photo sélectionnée comme étant la meilleure de toutes les catégories !

Prix : carte cadeau Amazon de 100 000 yens





Une image représentant la beauté du Japon sous une certaine forme. Par exemple un paysage naturel, une scène de la vie quotidienne, une œuvre artisanale, un cliché lié à la pop culture nippone, entre autres.

Prix : carte cadeau Amazon de 50 000 yens





Une image représentant un élément de la gastronomie japonaise, comme une pâtisserie, un bentô, un « plat de série B » (bon, populaire et à un prix abordable : râmen, yakisoba, riz au curry, etc.), des fruits, du saké. En clair, une photo qui met l’eau à la bouche !

Prix : carte cadeau Amazon de 50 000 yens





Une image qui capture dans l’instant un côté fascinant de la société japonaise actuelle. Un moment unique, captivant ou bien étrange, voire inconfortable !

Prix : carte cadeau Amazon de 50 000 yens





Des images choisies par l’équipe multilingue du journal en ligne Nippon.com (en anglais, français, espagnol, arabe, russe et chinois simplifié et traditionnel)

Prix : carte cadeau Amazon de 10 000 yens

Le jury

Ônishi Naruaki

Photographe. Né dans la préfecture de Nara en 1952. Ses œuvres photographiques sur les grandes étapes de la vie ont été récompensées par le prix ADC New York, le prix Kôdansha de la publication culturelle, le prix Tadahiko Hayashi et le grand prix Waseda du journalisme, entre autres. En 2004, ses photographies de fleuves et rivières, prises sur une vingtaine d’années, ont été rassemblées dans un livre : 100 cours d’eau du Japon (Pie Books). Ancien professeur au département Design de l’université Tokyo Zôkei. (Une galerie photos de ses clichés : Voyage au fil des cours d’eau du Japon)

Haga Hinata

Photographe des festivals au Japon et dans le monde. Né en 1956 à Tokyo, il dirige la Bibliothèque Haga, où sont archivés des photographies et autres matériaux liés aux festivals et aux arts populaires du spectacle. Membre de la Société des photographes professionnels du Japon, de l’Association japonaise des écrivains du voyage et de l’Association japonaise des arts populaires du spectacle. (Une galerie photos de ses clichés : Les festivals japonais : saisir l’extraordinaire avec le photographe Haga Hinata)

Yamada Shinji

Photographe. Né dans la préfecture de Niigata en 1959. Membre de l’Association japonaise des photographes publicitaires. Il a immortalisé de nombreuses figures du monde du sport, du divertissement et des affaires. Professeur à la Canon EOS School. Ancien membre du jury du concours photographique de la NHK.

Tokyo Camera Club

Le Tokyo Camera Club est l’une des plus grandes associations dédiées à la photo au Japon. La communauté possède une plateforme sur Facebook, X et Mastodon, où il est possible à tous d’y soumettre ses propres clichés ou de visionner ceux des autres. Et ne vous souciez pas du mot « Tokyo » dans le nom : toutes les régions de l’Archipel sont concernées !

L’équipe éditoriale de Nippon.com

Nippon.com est un site internet gratuit et sans publicités qui partage des informations sur le Japon en sept langues. Nous publions quotidiennement des articles originaux traitant de tous les sujets, de la politique à la culture populaire en passant par les sujets de société ou encore le tourisme, la gastronomie et l’environnement. Nous effectuons également des interviews de personnalités et mettons en ligne de nombreuses images et vidéos.

Nous avons hâte d’admirer vos plus belles photos du Japon ! Épatez-nous !

Comment participer

Important : il faut avoir un statut de résident au Japon pour pouvoir postuler.

Vous pouvez soumettre vos photographies en utilisant le formulaire en ligne ou via Instagram. Les détails sont inscrits dans le lien ci-dessous (le formulaire et le lien Instagram se trouveront en bas de la page). Date limite : 13 mars à 15 h pour la candidature en ligne, et à 23 h 59 sur Instagram.

Site officiel du concours « Moment in Japan »

https://tokyocameraclub.com/nippon.com/

*En fonction des modifications dans l’API d’Instagram, il se peut que même dans le cas où vous avez inséré un hashtag spécifique en postant une photo, si celle-ci a été affichée il y a plus de 24 heures, elle ne pourra pas être téléchargée via l’API et ne sera donc pas éligible au concours. Seules les images qui auront pu être téléchargées en utilisant le système du Tokyo Camera Club seront admises. (Merci de ne pas nous adresser de demandes de renseignements pour savoir si votre photo a pu être téléchargée ou non.)

**« Moment in Japan » est organisé par le Tokyo Camera Club. Les sociétés Meta Platforms, Inc et Instagram ne sont en d’aucune manière affiliées au concours.