« Du jamais vu pour moi ! » : un Youtuber du Bahreïn fait l’éloge de la propreté des supporters japonais

La vidéo d’un Youtuber du Bahreïn montrant cette « habitude » des supporters japonais ramassant les déchets dans les tribunes lors de la Coupe du monde de football au Qatar a fait sensation au Moyen-Orient. L’auteur de l’article, un résident d’origine égyptienne qui a été naturalisé japonais, explique comment il est fier que le Japon retienne ainsi l’attention.

C’est la première fois qu’une Coupe du monde de football se déroule au Moyen-Orient. Elle a débuté le 20 novembre 2022 avec le match d’ouverture disputé au stade Al Bayt à Al Khor, au nord de Doha. L’Équateur a battu 2-0 le Qatar, pays hôte dont c’était la première participation.

Après avoir assisté au match, des supporters japonais ont ramassé les déchets dans les tribunes, ce qui a fait sensation dans le monde arabophone. Le 21 novembre, Omar Farooq, un Youtuber du Bahreïn, a publié sur Twitter et autres réseaux sociaux une vidéo de la scène qui a été visionnée plus de 2,75 millions de fois, retweetée près de 9 000 fois et aimée par plus de 57 000 personnes (en date du 28 novembre).

شي ما شفتوه من افتتاح كأس العالم! 😩🇯🇵 pic.twitter.com/GqB17hg9EX — عمر فاروق (@omr94_) November 21, 2022

La vidéo montre des supporters vêtus du maillot de l’équipe japonaise portant de grands sacs poubelles bleus en train de ramasser des déchets et faire du tri sélectif pour les bouteilles et les canettes.

« Pourquoi faites-vous ça alors que ce n’était même pas un match disputé par le Japon ? », a demandé Omar Farooq à une supportrice nippone qui lui a répondu « Les Japonais ne vont pas repartir en laissant traîner des ordures. Nettoyer derrière soi, c’est faire preuve de respect pour les lieux. » Alors qu’il poursuivait, « Est-ce que vous ramassez les déchets parce que je vous filme ? », elle a continué à nettoyer les tribunes en disant « Non, non, ce n’est pas pour la caméra (Not for camera) », puis elle a même pris soin de ramasser un drapeau qatari qui avait été laissé sous un siège.

Oui, les supporters japonais ont l’habitude de ramasser les déchets. Cette « habitude » du football japonais a été remarquée lors de la Coupe du monde 1998 en France, peu après la création de la J-league, la ligue professionnelle de football japonaise. Et c’est désormais devenu une curiosité à chaque Mondial.

« Ça m’a vraiment ému de voir les supporters japonais nettoyer les tribunes du stade. C’était incroyable, du jamais vu pour moi ! » souligne Omar Farooq visiblement très touché qui, à plusieurs reprises, a pris des Japonais dans ses bras.

Dans ses tweets, le Bahreïnien raconte également que l’équipe nationale japonaise est si soigneuse qu’après l’entraînement, le personnel de nettoyage n’a plus rien à faire. Voilà l’esprit du samouraï japonais... (Notons que leur souci de la propreté a par ailleurs été encensé par la FIFA après leur match contre l’Allemagne. Voir l’article ici.)

Citons quelques commentaires publiés sous la vidéo d’Omar Farooq.

« Nous devrions leur en prendre de la graine, à ces fans japonais. »

« La culture japonaise est vraiment unique en son genre. »

« Nous avons beaucoup à apprendre des autres cultures. »

« C’est la preuve que les Japonais savent respecter leurs hôtes. »

« Les Japonais sont les mieux élevés et les plus disciplinés du monde. »

Naturalisé japonais en 2019, je m’appelle Hassan Yûshi et suis d’origine égyptienne. Je suis fier et heureux de voir que les Japonais aient à cœur d’être soigneux dans les lieux publics. Je pense que sur ce point, les Japonais sont les meilleurs du monde. Sur l’Archipel, les toilettes et les rues sont propres. Beaucoup sont attentifs à leur cadre de vie et s’en occupent dès qu’il y a un problème de propreté.

Quand j’ai montré la vidéo à ma femme, qui elle aussi est naturalisée japonaise, elle m’a dit : « Il n’y a que les Japonais pour se soucier de préserver leur environnement proche, que ça soit au Japon, à l’étranger ou dans l’espace, avec ou sans caméra, peu leur importe ! »

Je voudrais faire connaître au monde entier ces pratiques et cette mentalité japonaise si exceptionnelles. Puissent cette culture, ce savoir-vivre, cette humilité remarquables être préservés et que longtemps encore moi aussi, à mon niveau, je puisse continuer à être fier d’être japonais.

(Photo de titre : montage d’images extraites de la vidéo d’Omar Farook)