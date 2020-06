Les îles japonaises méconnues

Shishijima : une île naturelle merveilleuse perdue dans le temps

Visiterle Japon

La petite île de Shishijima offre aux visiteurs une vue panoramique sur la mer intérieure de Seto, un aperçu nostalgique de la vie quotidienne du Japon d'antan, et également la rencontre avec un arbre géant vieux de 1 200 ans. Et n’oublions pas non plus les saveurs locales ! Un écrivain spécialiste des cultures insulaires nous raconte son voyage.

