Le château de Matsumae, le plus septentrional du Japon

Matsumae était la résidence du clan du même nom qui s’était établi dans le Hokkaidô durant la période des Provinces en guerre (1467-1568). Des fortifications ont été ajoutées en 1849 pour gérer l’arrivée de navires étrangers, faisant de lui le dernier château conçu dans le style traditionnel japonais. Depuis le donjon, les visiteurs peuvent admirer la vue sur le détroit de Tsugaru.

Château de Matsumae (Hokkaidô)

Construction : 1606

1606 Premier seigneur : Matsumae Yoshihiro (premier chef du clan Matsumae)

Matsumae Yoshihiro (premier chef du clan Matsumae) À voir : La porte Honmaru Gomon (authentique, désigné « bien culturel important »), le donjon (reconstruction)

La porte Honmaru Gomon (authentique, désigné « bien culturel important »), le donjon (reconstruction) Tarif : 360 yens (inclut le musée)

360 yens (inclut le musée) Adresse : 144 Matsushiro, Matsumae-chô, Hokkaidô

144 Matsushiro, Matsumae-chô, Hokkaidô Site Internet : https://www.town.matsumae.hokkaido.jp/bunkazai/detail/00001681.html

Le dernier château traditionnel du Japon

Édifié en 1606 sur le plateau de Fukuyama par Matsumae Yoshihiro, premier chef du clan Matsumae, cet édifice est aussi connu sous le nom de « château de Fukuyama ». D’importantes fortifications ont été ajoutées en 1849, vers la fin de l’époque d’Edo, pour assurer la sécurité lorsque le trafic de navires étrangers dans le détroit de Tsugaru est devenu plus dense. Des tours de guet et des portes ont été construites autour du donjon à trois niveaux, et sept canons ont été installés dans la troisième enceinte san-no-maru, proche de la mer. C’est le château le plus septentrional, et aussi le tout dernier château à avoir été construit dans le style japonais.

Matsumae n’a pas connu de batailles avec des navires étrangers, mais il a été le théâtre de la guerre de Boshin en 1868, quand le régime des Tokugawa a voulu faire d’Ezo (le Hokkaidô d’aujourd’hui) une terre indépendante. L’attaque du château de Matsumae par les rebelles a été repoussée en quelques heures.

Le donjon a brulé en 1949 quand les flammes d’un incendie survenu dans la mairie à proximité ont atteint la structure. La seule partie qui a échappé à l’incendie est la porte Honmaru Gomon qui est classée « bien culturel important ». Le donjon a été reconstruit en 1961 selon les souhaits des habitants. Il abrite un musée présentant une exposition sur l’histoire du clan Matsumae et la culture du peuple indigène des Aïnous.

