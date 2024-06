Le château de Morioka, demeure du clan Nanbu pendant trois siècles

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Morioka est l’un des rares de la région nord-est du pays qui possèdent des remparts en pierre. Propriété du puissant clan Nanbu pendant trois siècles, il a été détruit en 1871, mais ses fondations sont encore visibles aujourd’hui.

Château de Morioka (préfecture d’Iwate)

Construction : 1598

Premier seigneur : Nanbu Nobunao

À voir : les remparts en pierre, le monument à la mémoire du poète Ishikawa Takuboku

Tarif : gratuit

Adresse : Uchimaru 1-37, Morioka-shi, Iwate-ken

Site Internet : http://www.moriokashiroato.jp/

Propriété du clan Nanbu

De la fin de la période des Provinces en guerre au XVIe siècle jusqu’à la chute du shogunat des Tokugawa au milieu du XIXe siècle, le château de Morioka demeure la résidence principale du clan Nanbu.

Sa construction prend 36 ans et elle est achevée par Yoshinao, le deuxième seigneur du clan. Il ne subsiste plus rien des bâtiments de l’époque mais le château est connu pour ses remparts en granit qui permettent d’observer la progression des travaux dans les différentes techniques d’empilage. De nos jours, le site est devenu le Parc des ruines du château de Morioka, et les visiteurs peuvent admirer les cerisiers en fleur au printemps et le magnifique feuillage d’automne.

Avant la construction du château, la zone était connue sous le nom de Kozukata. Elle est mise en valeur dans un fameux poème d’Ishikawa Takuboku (1886-1912), originaire d’Iwate, que l’on peut lire sur un monument à sa mémoire dans le parc.

Je me suis allongé sur l’herbe du château de Kozukata,

absorbé par le ciel,

mon cœur de quinze ans.

(Photo de titre : Pixta)