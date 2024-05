Kubota, le château sans remparts

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château de Kubota n’a jamais eu de remparts, chose rare pour un château du début du XVIIe siècle. L’édifice était simplement entouré de douves et de remblais de terre. Pour autant, la ville tout autour s’est bien développée : il s’agit aujourd’hui d’Akita.

Le château de Kubota (préfecture d’Akita)

Construction : 1603

1603 Premier seigneur : Satake Yoshinobu

Satake Yoshinobu À voir : La tour de guet principale (authentique, désignée bien culturel de la ville d’Akita), la tour de guet Osumi (reconstruction).

La tour de guet principale (authentique, désignée bien culturel de la ville d’Akita), la tour de guet Osumi (reconstruction). Tarif : 150 yens pour la visite de la tour de guet Osumi

150 yens pour la visite de la tour de guet Osumi Adresse : 1-39 Senshû Kôen, Akita-shi

1-39 Senshû Kôen, Akita-shi Site Internet : https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanrenshisetsu/1002685/1009873/1009870/1002300.html

Le château sans remparts

Le puissant clan Satake de la province de Hitachi (la préfecture de Tochigi aujourd’hui) a vu son quartier général transféré vers Akita, au nord, par le shogunat des Tokugawa. C’est là qu’il y a édifié le château de Kubota. Chose rare à l’époque, ce château n’avait quasiment pas de murailles, utilisant seulement douves et remblais de terre comme fortifications, et il ne possédait pas de donjon non plus.

La demeure était sobre pour un clan qui descendait de la célèbre lignée militaire des Genji, mais son bâtisseur était très expérimenté dans l’édification des châteaux, et sa force était ancrée dans les méthodes de construction en terre traditionnelles.

La seule structure d’époque qui subsiste est la tour de guet principale (appelée Omonogashira Gobansho, achevée en 1778) où se rassemblaient les guerriers qui assuraient la sécurité du château. Mais une ancienne tour de guet (appelée Osumi) a été reconstituée afin de commémorer le centenaire de la municipalité d’Akita en 1989 (voir photo de titre).



La tour de guet Omonogashira Gobansho (Pixta)

(Photo de titre : la tour de guet Osumi. Pixta)