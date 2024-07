Le château de Nihonmatsu, défendu en vain par le Shônen-tai

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Nihonmatsu est un château de montagne édifié dans la première moitié du XVe siècle. Il change de mains de nombreuses fois mais survit indemne jusqu’à la chute du shogunat des Tokugawa au XIXe siècle. Il est surtout connu pour la tragédie du Shônentai ainsi que pour son festival d’automne de mannequins vêtus de chrysanthèmes.

Château de Nihonmatsu (préfecture de Fukushima)

Construction : 1414

1414 Premier seigneur : Hatakeyama Mitsuyasu

Hatakeyama Mitsuyasu À voir : la porte Minowa, la statue en hommage au Shônentai, le puits de Hikage, les vestiges de l'enceinte principale.

la porte Minowa, la statue en hommage au Shônentai, le puits de Hikage, les vestiges de l’enceinte principale. Tarif : Gratuit

Gratuit Adresse : Kakunai, Nihonmatsu-shi, Fukushima-ken

Kakunai, Nihonmatsu-shi, Fukushima-ken Site Internet : http://www.nihonmatsu-ed.jp/nihonmatsujyou/gaiyou.html

Un aperçu de l’évolution dans la construction des châteaux au Japon

Le clan Hatakeyama, qui a fait bâtir le château de Nihonmatsu en 1414, est déchu par le clan de Date Masamune en 1568. L’édifice est alors entre les mains d’une succession de généraux de Toyotomi Hideyoshi. À partir du XVIIe siècle, il est contrôlé par les Tokugawa et devient la résidence du clan Niwa jusqu’à la chute du shogunat au XIXe siècle. Durant la guerre civile de Boshin en 1868, le château soutient l’ancien régime des shôguns. Il est attaqué par les forces du gouvernement, et les portes et la résidence principale sont incendiés.

L’histoire des adolescents du Shônen-tai (la brigade des jeunes), qui se sont battus et ont perdu la vie en défendant Nihonmatsu est, avec celle du Byakko-tai (la brigade du tigre blanc) d’Aizu, l’une des grandes tragédies de la guerre de Boshin.



La statue commémorant le Shônentai de Nihonmatsu (Pixta)

Situé sur un point stratégique pour les transports de la région du nord-est du pays, le château de Nihonmatsu subit de nombreuses modifications au fur et à mesure que les seigneurs se succèdent, ce qui en fait un aperçu de l’évolution de la construction de châteaux au Japon. Il est désigné lieu historique national.

Parmi les vestiges les plus anciens se trouve le puits de Hikage, d’une profondeur de 16 mètres. Il fait partie des « Trois grand puits du Japon », avec celui de Tsukikage, dans la ville d’Inzai (préfecture de Chiba), et celui de Hoshikage, à Kamakura (préfecture de Kanagawa).

(Photo de titre : Pixta)