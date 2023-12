La résidence fortifiée du clan Ashikaga, reconvertie en temple bouddhique

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Les origines de ce site remontent à la construction d’une résidence par les ancêtres d’Ashikaga Takauji qui a établi le shogunat de Muromachi (1336-1573). L’architecture guerrière du XIIe et XIIIe siècle y est toujours conservée remarquablement. Le lieu a ensuite été converti en temple familial des Ashikaga, sous le nom de Banna-ji.

La résidence fortifiée des Ashikaga et le temple Banna-ji (préfecture de Tochigi)

Construction : vers le XIIe siècle

Premier seigneur : Ashikaga Yoshikane

À découvrir : hall principal (trésor national), le grand gingko (monument naturel), la bibliothèque de sutras kyodô (bien culturel important)

Tarif : Entrée libre

Adresse : 2220 Ietomi-cho, Ashikaga-shi

Site Internet : http://www.ashikaga-bannaji.org/

Le berceau du clan Ashikaga qui respire encore le XIIe siècle

On ne connait pas la date exacte de la construction de la résidence fortifiée des Ashikaga, mais le deuxième seigneur, Ashikaga Yoshikane, aurait construit une structure en 1197 pour abriter une statue du Bouddha dans l’enceinte de sa demeure. Ce serait les origines du temple Banna-ji. La superficie d’environ 40 000 mètres carrés est entourée d’un mur d’enceinte et de douves, et le site préserve l’aspect d’une ancienne résidence de guerrier.

Le hall principal a été détruit par la foudre et puis reconstruit en 1299 par Ashikaga Sadauji. Il est classé trésor national.



Enceinte et douves de la résidence fortifiée des Ashikaga et du temple Banna-ji. (Pixta)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Office du tourisme de la ville d’Ashikaga.)