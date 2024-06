Le château de Minowa, disputé par de nombreux seigneurs de guerre

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Minowa est un château hybride édifié comme chef-lieu vers 1500 par le clan des Nagano. Situé dans un emplacement stratégique, les grands généraux de la période des Provinces en guerre, Takeda, Oda, Hôjô et Tokugawa, cherchent tous à le contrôler, et l’édifice change de mains fréquemment.

Château de Minowa (préfecture de Gunma)

Construction : Vers 1500

Nagano Narihisa À voir : La porte Kaku Umadashi Nishikoguchi (reconstruction), les murs de pierre de la troisième enceinte (San-no-maru)

Gratuit Adresse : Higashi-Akiya, Misato-machi, Takasaki-shi, Gunma-ken

Un édifice disputé par de nombreux grands personnages

Minowa est un château hybride construit autour du pied du versant sud-est du mont Haruna, et le site s’étend sur environ 36 hectares. Il est édifié vers 1500 par Nagano Narihisa qui contrôlait la région. Le clan Nagano disparait en 1590 défait par Takeda Shingen, et le château tombe sous le contrôle d’une suite de généraux puissants, y compris les Oda et Hôjô en 1582, puis les Tokugawa en 1590. C’est un vassal de ces derniers, Ii Naomasa, qui en devient le seigneur en 1598, mais il déménage son chef-lieu à Takasaki, et le château est abandonné.

Des fouilles menées par la municipalité de Takasaki ont révélé l’apparence du château sous Ii Naomasa. En 2016, on reconstruit la porte « Kaku Umadashi Nishikoguchi » en utilisant des techniques traditionnelles.



La porte « Kaku Umadashi Nishikoguchi » du château de Minowa (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)