Le château de Kanayama, imprenable grâce à ses authentiques murs de pierre

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Kanayama est un château de montagne construit sur le relief du mont Kana, haut de 239 mètres. Ses murs de pierre, assez rares parmi les châteaux de montagne du Kantô, ont servi de solides remparts, ce qui lui a permis de résister aux sièges de grands seigneurs de guerre.

Le château de Kanayama (préfecture de Gunma)

Construction : 1469

murs de pierre, Ôte Tora-guchi (« La grande entrée de la gueule du tigre »), l’étang de Hinoike (tous deux restaurés), le Centre d’information du château de Kanayama Tarif : Gratuit

40-98 Kanayama-chô, Ôta-shi, Gunma-ken Site Internet : https://www.ota-kanko.jp/spot/spot01/kanayajouato/

D’authentiques murs de pierre, ce qui est rare dans le Kantô

À partir du donjon central, le château de Kanayama s’étendait vers les quatre points cardinaux le long de la crête, avec ses fortifications, ses douves et ses remblais. Il a été pris d’assaut plusieurs fois par les puissantes armées des Takeda, des Uesugi et des Hôjô, et acquis la réputation d’édifice imprenable.

On a longtemps pensé que les châteaux de la région du Kantô du XVe et XVIe siècle n’étaient pas dotés de murs de pierre (ishigaki), mais des fouilles du site ont pu en révéler de nombreux ainsi que des voies pavées. Ces recherches ont permis de restaurer l’entrée Ôte Tora-guchi (« La grande entrée de la gueule du tigre ») et l’étang de Hinoike, redonnant ainsi forme à la forteresse originale.

Il est également possible d’en savoir plus sur l’histoire de cet édifice au Centre d’information du château de Kanayama, conçu par le célèbre architecte Kuma Kengo, au pied de la montagne.

Il existe aussi un chemin de randonnée qui menant au sanctuaire de Nitta, au sommet de la montagne. Le chemin est difficile par endroits et peu conseillé quand il ne fait pas clair.



L’étang de Hinoike (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)