Le château de Hachigata, assiégé par l’armée de Toyotomi Hideyoshi

Le château de Hachigata est une forteresse bâtie au bord d’un falaise. Au moment de l’assaut de l’armée de Toyotomi Hideyoshi, en 1590, l’édifice a résisté à un siège de plus d’un mois. Le seigneur du château a accepté de se rendre à condition que la vie de ses hommes soit épargnée.

Le château de Hachigata (préfecture de Saitama)

Construction : 1476

1476 Premier seigneur : Nagao Kageharu

Nagao Kageharu À découvrir : L’enceinte principale, et les deuxième et troisième enceinte. La porte shikyaku (reconstruction).

À découvrir : L'enceinte principale, et les deuxième et troisième enceinte. La porte shikyaku (reconstruction).
Tarif : Entrée du parc gratuite, entrée au musée du château de Hachigata 200 yens (adultes).

Entrée du parc gratuite, entrée au musée du château de Hachigata 200 yens (adultes). Adresse : 2692-2, Ôji Hachigata, Yorii-chô, Ôsato-gun, Saitama-ken

2692-2, Ôji Hachigata, Yorii-chô, Ôsato-gun, Saitama-ken Site internet : https://www.town.yorii.saitama.jp/site/rekishikan/kouenannai.html

Un château assiégé pendant plus d’un mois

Le château de Hachigata a été bâti en 1476 par Nagao Kageharu, un haut responsable de la région du Kantô pendant l’époque Muromachi (1336-1573). En 1558, Hôjô Ujiyasu, quatrième fils de clan Hôjô d’Odawara, en est devenu le maitre et a entrepris de gros travaux de rénovation pour en faire l’un des châteaux secondaires du clan dans le Kantô. Lorsque le chef de guerre Toyotomi Hideyoshi a attaqué le château d’Odawara en 1590 dans le cadre de son projet d’unification du pays, son armée a en même temps assiégé celui de Hachigata pendant un mois. L’édifice a résisté au siège mais son seigneur, Ujikuni, s’est rendu à condition que ses hommes soient épargnés.

Des fouilles ont eu lieu à Hachigata dans les années 2000, et des murs en pierre et de terre, ainsi que la porte shikyaku (« quatre colonnes ») et l’étang ont été restaurés. Le site est devenu le parc du château de Hachigata et un musée consacré à l’histoire du château y a été construit. On y trouve également des sous-bois d’érythrones japonaises et une variété de cerisier, le Edohigan, qui est classé monument naturel.



La porte shikyaku, reconstituée

(Photo de titre : la rivière Ara, qui était autrefois surplombée par le château de Hachigata. Pixta)