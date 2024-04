Le château de Kawagoe, un édifice de « la petite Edo »

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Durant le shogunat des Tokugawa, le château de Kawagoe a joué un rôle important pour protéger la région au nord de Tokyo. C’est Matsudaira Nobutsuna, un important vassal du troisième shôgun, Tokugawa Iemitsu, qui lui a donné son aspect actuel, et a fondé la ville de Kawagoe qu’on appelle encore aujourd’hui « la petite Edo ».

Le château de Kawagoe (préfecture de Saitama)

Construction : 1457

1457 Premiers seigneurs : Ôta Dôshin, Ôta Dôkan

Ôta Dôshin, Ôta Dôkan À voir : la résidence Honmaru Goten (authentique)

la résidence Honmaru Goten (authentique) Tarif : 100 yens (général)

100 yens (général) Adresse : 2-130-1 Kuruwamachi, Kawagoe-shi, Saitama-ken

2-130-1 Kuruwamachi, Kawagoe-shi, Saitama-ken Site internet : https://www.city.kawagoe.saitama.jp/welcome/kankospot/hommarugotenzone/hommarugoten.html

Une résidence encore d’origine à l’intérieur d’un château

Le château de Kawagoe a été édifié en 1457 par Ôta Dôshin et son fils, Ôta Dôkan, sous les ordres du fief de Uesugi. Kawagoe était la plaque tournante de la circulation dans le Kantô, et Uesugi avait besoin d’une base dans cette région pour mener sa campagne contre les Ashikaga. De nombreux généraux se sont disputés ce château au XVIe siècle, mais à partir du suivant, c’est le shogunat des Tokugawa qui a désigné ses vassaux comme seigneurs de Kawagoe.

En 1639, Matsudaira Nobutsuna, qui était un vassal important du shôgun de l’époque, Tokugawa Iemitsu, a entrepris de gros travaux de réparation. Il a transformé l’édifice en forteresse moderne avec la mise en place de trois tours de guet et treize portes. Il a de même agrandi la ville et effectué des travaux autour de la rivière Shingashi et de la voie de Kawagoe. C’est lui qui a donné forme à cette petite ville que les Japonais appellent « la petite Edo ».

Le plus ancien bâtiment dans l’enceinte du château est le Honmaru Goten, bâti en 1848 comme résidence du seigneur. L’entrée, le grand hall, et la salle de garde qui a été déplacée et reconstruite, conservent leur aspect d’antan. Des résidences authentiques se trouvant dans l’enceinte d’un château, il n’en reste plus que quatre au Japon : celle de Kawagoe, de Kakegawa (préfecture de Shizuoka), de Nijô (préfecture de Kyoto) et de Kôchi (préfecture de Kôchi). Elles sont toutes classées « biens culturels importants ».

(Photo de titre : la résidence Honmaru Goten. Pixta)