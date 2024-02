Le château de Hachiôji, et sa célèbre cascade « hantée »

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le plus connu des châteaux de montagne de la région du Kantô est celui de Hachiôji. Sa conquête en 1590 par l’armée du seigneur Toyotomi Hideyoshi est liée à l’histoire célèbre et tragique des femmes qui se sont jetées dans la cascade de l’enceinte.

Le château de Hachiôji (préfecture de Tokyo)

Construction : Vers 1584

Premier seigneur : Hôjô Ujiteru

Hôjô Ujiteru À découvrir : Les vestiges de la résidence principale du seigneur, les murs en pierre ishigaki, l’entrée koguchi, la cascade de l’enceinte.

Tarif : Gratuit

Gratuit Adresse : 3-2715-2, Moto-Hachiôji-machi, , Hachiôji-shi, Tokyo

Site internet : https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/005/bunkazaikanrenshisetsu/p005201.html

La chute d’un château après l’attaque de Hideyoshi

On dit que le bâtisseur de ce château, Hôjô Ujiteru, avait imaginé une grande forteresse qui mettrait la topographie à profit de façon optimale. Cependant, avant même de l’avoir terminé, il a été vaincu par les forces du seigneur Toyotomi Hideyoshi qui cherchait à unifier le pays.

Au moment de l’attaque de Hideyoshi sur Hachiôji, Ujiteru était occupé à défendre son château principal à Odawara. Seuls des ouvriers agricoles et des femmes étaient restés à Hachiôji : sans défense, l’édifice n’a résisté qu’une journée.

L’histoire tragique des femmes du château qui se sont tuées avec leurs épées et se sont jetées dans la cascade à l’intérieur de l’enceinte du château est devenue célèbre. D’aucuns considèrent que la cascade est hantée depuis.

La chute du château de Hachiôji a assuré la défaite d’Odawara, et Ujiteru s’est suicidé par seppuku.



La cascade qui se trouve dans l’enceinte du château de Hachiôji. Après l’histoire tragique des femmes suicidées, certains pensent qu’elle est hantée. (Pixta)

Il ne reste plus rien des structures d’origine, mais il est possible d’imaginer ce château de montagne de la période Sengoku à partir des dalles et des murs en pierre qui subsistent.

La résidence du seigneur qui se trouvait dans la partie basse et l’entrée (appelée koguchi, « la bouche du tigre ») ont été reconstruites en utilisant des pierres d’époque.

Un espace a été mis en place au pied du château pour présenter l’histoire et l’apparence d’origine de Hachiôji aux visiteurs. Il faut être un randonneur bien équipé pour monter jusqu’au site du donjon en haut de la colline.

(Photo de titre : les vestiges de la résidence principale du seigneur. Pixta)