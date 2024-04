Kôfu, le château de la grue qui danse

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Après la chute du clan des Takeda qui gouvernait la province de Kai (la préfecture de Yamanashi de nos jours) pendant la période des Provinces en guerre, un nouveau château a été construit à Kôfu comme siège de cette région. À partir du XVIIe siècle, ce sont les fils des shôguns Tokugawa qui en ont été les seigneurs, lui accordant un cachet particulier.

Le château de Kôfu (préfecture de Yamanashi)

Construction : vers 1590

vers 1590 Premier seigneur : Asano Nagamasa

Asano Nagamasa À voir : les murs en pierre (authentiques), la tour de guet Inari et la porte Yamate-mon (reconstructions)

les murs en pierre (authentiques), la tour de guet Inari et la porte Yamate-mon (reconstructions) Tarif : Gratuit

Gratuit Adresse : 1-5-4 Marunouchi, Kôfu-shi, Yamanashi-ken

1-5-4 Marunouchi, Kôfu-shi, Yamanashi-ken Site Internet : https://www.city.kofu.yamanashi.jp/welcome/rekishi/kofujyou.html

Le château où les fils des shoguns Tokugawa ont été seigneurs

Après la chute de Takeda Shingen, l’un des plus grands seigneurs de la période des Provinces en guerre (1467-1568), Kôfu a été attribuée par Toyotomi Hideyoshi, qui travaillait à l’unification du pays, à ses vassaux, Asano Nagamasa et son fils Yoshinaga. Ces derniers avaient l’ordre d’y construire un nouvel édifice, différent de celui qui avait été la résidence de Takeda. Le château a ensuite été dirigé par les fils de différents shôguns Tokugawa.

La forme élégante des murs blancs du château rappelait l’envol d’une grue, qui lui a valu le sobriquet de « Maizuru-jô », le château de la grue qui danse. Rien ne subsiste cependant des structures de l’époque, à part un immense mur de pierre.

Des fouilles ont été entreprises depuis quelques années et le site comprend désormais les jardins de Maizuru-jô et le parc historique du château de Kôfu, ainsi que la tour de guet d’Inari et la grande porte de Yamate Go-mon, toutes les deux reconstruites.

(Photo de titre : la tour de guet Inari, reconstruite, et les authentiques murs de pierre. Pixta)