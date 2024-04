Komoro, « le château dans le trou »

Les 100 plus importants châteaux du Japon

La forme originale du château de Komoro a été conçue par le grand stratégiste Yamamoto Kansuke, l’un des 24 généraux de Takeda Shingen. C’est le seul exemple au Japon d’une résidence de seigneur construite à un niveau plus bas que la ville, ce qui lui a valu le surnom de Ana-jiro (le château dans le trou).

Château de Komoro (préfecture de Nagano)

Construction : 1554, 1590

1554, 1590 Premiers seigneurs : Takeda Shingen, Sengoku Hidehisa

Takeda Shingen, Sengoku Hidehisa À voir : Les portes Ôte-mon et San-no-mon (authentiques et désignés « biens culturels importants »)

Les portes Ôte-mon et San-no-mon (authentiques et désignés « biens culturels importants ») Tarif : 500 yens

500 yens Adresse : 311 Tei, Komoro-shi, Nagano-ken

311 Tei, Komoro-shi, Nagano-ken Site Internet : https://www.city.komoro.lg.jp/kaikoen/index.html

Le château dans le trou

En 1554, Takeda Shingen, l’un des plus grands généraux de la période des Provinces en guerre, a pris le contrôle des villes de Komoro et Saku, et a ordonné à son général Yamamoto Kansuke de construire une forteresse. Il s’agira de la première esquisse du château de Komoro, et le seul château du Japon à avoir une résidence de seigneur à un niveau plus bas que celui de la ville, ce qui lui vaudra le surnom de « château dans le trou ». Grâce à la protection naturelle offerte par sa position sur le plateau volcanique du mont Asama et les falaises le long du fleuve Chikuma, il était considéré comme imprenable.

Yamamoto Kansuke a conçu plusieurs châteaux pour Takeda Shingen, et celui de Takatô est aussi inclus dans la liste des 100 plus importants châteaux du pays.

Après la chute de Takeda Shingen, Sengoku Hidehisa, un vassal de Toyotomi Hideyoshi, est devenu le seigneur du château. Il a entrepris de gros travaux de réparation et a développé la ville autour. Les portes Ôte-mon et San-no-mon, toutes les deux citées « biens culturels importants », datent de cette époque.



La porte San-no-mon (Pixta)

(Photo de titre : la porte Ôte-mon. Pixta)